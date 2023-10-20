إشارة حنظلة في صور فوز المصري على طلائع الجيش

حضور ضخم وتواجد النجوم والرموز في صور انتخابات الزمالك 2023

أبرز صور فوز مصر على زامبيا

بكاء إمام وثلاثية الشحات وتاو ضمن أبرز صور الأهلي والإسماعيلي

ثنائية عمر ومروان ضمن أبرز صور فيوتشر وطلائع الجيش

طرد عواد وصاروخا شيكابالا وزيزو ضمن أبرز صور البنك الأهلي والزمالك

6 أهداف وطرد ضمن أبرز صور زد وبلدية المحلة

موديست وعاشور يفتتحان التسجيل في أبرز صور الأهلي ضد إنبي (كأس مصر)