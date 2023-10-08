بكاء إمام وثلاثية الشحات وتاو ضمن أبرز صور الأهلي والإسماعيلي

ثنائية عمر ومروان ضمن أبرز صور فيوتشر وطلائع الجيش

طرد عواد وصاروخا شيكابالا وزيزو ضمن أبرز صور البنك الأهلي والزمالك

6 أهداف وطرد ضمن أبرز صور زد وبلدية المحلة

موديست وعاشور يفتتحان التسجيل في أبرز صور الأهلي ضد إنبي (كأس مصر)