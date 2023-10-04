اكتساح نيوكاسل وانتصارات مختلفة ضمن أبرز صور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

أهداف كثيرة في صور مباراتي مانشستر يونايتد وأرسنال في أبطال أوروبا

ريمونتادا في 8 دقائق ضمن أبرز صور برشلونة وسيلتا فيجو

رباعية وهدف أول في صور انتصار بايرن على مانشستر يونايتد