اكتساح نيوكاسل وانتصارات مختلفة ضمن أبرز صور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 22:50

اكتساح نيوكاسل وانتصارات مختلفة ضمن أبرز صور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا ميلان نيوكاسل باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند
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