أهداف كثيرة في صور مباراتي مانشستر يونايتد وأرسنال في أبطال أوروبا
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 23:01
أبرز صور من مباراتي مانشستر يونايتد ضد جالاتا سراي ولانس أمام أرسنال في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.
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