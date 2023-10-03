أهداف كثيرة في صور مباراتي مانشستر يونايتد وأرسنال في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 23:01

أبرز صور من مباراتي مانشستر يونايتد ضد جالاتا سراي ولانس أمام أرسنال في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.
مانشستر يونايتد أرسنال جالاتا سراي لانس أبطال أوروبا
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