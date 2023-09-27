صور مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

ريمونتادا في 8 دقائق ضمن أبرز صور برشلونة وسيلتا فيجو

ظهور كانسيلو وفيليكس الأول في أبرز صور فوز برشلونة على أوساسونا

إصابة فينيسيوس وهدف بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

ثنائية فاتي وبيدري في أبرز صور فوز برشلونة على قادش

ثنائية بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على ألميريا

ظهور جوندوجان الأول في أبرز صور مباراة برشلونة ضد خيتافي

بداية مميزة من بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على بلباو

أبرز صور وداعية كريم بنزيمة لريال مدريد