احتفال رونالدو في أبرز صور مباراة النصر وأهلي جدة

توهج ميتروفيتش وأجواء رائعة في صور عودة الهلال أمام الاتحاد

هاتريك رونالدو وثنائية ماني ضمن أبرز صور فوز النصر على الفتح

هدف ميتروفيتش الأول ضمن أبرز صور الهلال ضد الرائد