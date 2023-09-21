4 أهداف في أبرز صور تعادل مثير بين بيراميدز والزمالك

هدفان ضمن أبرز صور فوز مودرن فيوتشر على فاركو

تعادل قاتل ضمن أبرز صور سموحة والجونة

هدفان وفوز غائب منذ 15 عاما ضمن أبرز صور بلدية المحلة والمقاولون