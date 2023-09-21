أرسنال يعود إلى دوري أبطال أوروبا برباعية في أيندهوفن
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 00:06
أرسنال يعود إلى دوري أبطال أوروبا برباعية في أيندهوفن
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