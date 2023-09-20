رباعية وهدف أول في صور انتصار بايرن على مانشستر يونايتد
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 23:44
أبرز صور من فوز بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا بأربعة أهداف لثلاثة في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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