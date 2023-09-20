رباعية وهدف أول في صور انتصار بايرن على مانشستر يونايتد

أبرز صور من فوز بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا بأربعة أهداف لثلاثة في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.