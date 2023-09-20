احتفال معتاد في انتصار قاتل لريال مدريد على يونيون برلين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 20:43

أبرز صور من مباراة ريال مدريد ويونيون برلين التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف دون رد.
ريال مدريد يونيون برلين أبطال أوروبا
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