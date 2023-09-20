أهداف كثيرة في أبرز صور أول ليالي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:03

أبرز صور من مباريات اليوم الأول من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.
أبطال أوروبا برشلونة سان جيرمان ميلان نيوكاسل مانشستر سيتي
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