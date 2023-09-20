أهداف كثيرة في أبرز صور أول ليالي دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:03
أبرز صور من مباريات اليوم الأول من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.
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