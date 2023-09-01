أحمد جعفر وأحمد شكري يتألقان في صور فوز دياموند بمقعد عمومية اتحاد الكرة الأخير

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 22:02

أحمد جعفر وأحمد شكري يتألقان في صور فوز دياموند بمقعد عمومية اتحاد الكرة الأخير
أحمد جعفر دياموند أحمد شكري
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