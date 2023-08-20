ثنائية فاتي وبيدري في أبرز صور فوز برشلونة على قادش

إصابة فينيسيوس وهدف بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)

ثنائية بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على ألميريا

ظهور جوندوجان الأول في أبرز صور مباراة برشلونة ضد خيتافي (الدوري الإسباني)