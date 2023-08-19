ثنائية بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على ألميريا

إصابة فينيسيوس وهدف بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)

ثنائية فاتي وبيدري في أبرز صور فوز برشلونة على قادش

ظهور جوندوجان الأول في أبرز صور مباراة برشلونة ضد خيتافي (الدوري الإسباني)