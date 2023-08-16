ركلات الترجيح في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على إشبيلية في السوبر الأوروبي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 22:45

هدف النصيري ضمن أبرز صور السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية
السوبر الأوروبي
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