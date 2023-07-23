أبرز صور فوز بيراميدز بثلاثية على الأهلي

فوز كبير ضمن أبرز صور المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة

حضور إمام عاشور في أبرز صور تعادل الأهلي وحرس الحدود

أبرز صور تقديم إمام عاشور لاعبا جديدا في الأهلي

احتفالات من الجانبين في أبرز صور تعادل الزمالك وفاركو

رقصة طاهر في أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون