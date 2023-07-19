احتفالات اللاعبين ضمن أبرز صور تتويج الأهلي بالدوري

أبرز صور فوز الأهلي على الداخلية في كأس مصر

ظهور الناشئين والشباب ضمن أبرز صور الأهلي والمصري

أبرز صور فوز بيراميدز بثلاثية على الأهلي

حضور إمام عاشور في أبرز صور تعادل الأهلي وحرس الحدود

أبرز صور تقديم إمام عاشور لاعبا جديدا في الأهلي

احتفالات من الجانبين في أبرز صور تعادل الزمالك وفاركو

رقصة طاهر في أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون