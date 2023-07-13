5 أهداف ضمن أبرز صور القمة بين الأهلي والزمالك

أبرز صور مران الأهلي الأخير قبل مباراة القمة

احتفالات عارمة في أبرز صور مباراة حسم بقاء الإسماعيلي أمام الداخلية (الدوري المصري)

احتفالات ضمان البقاء في أبرز صور فوز طلائع الجيش على أسوان (الدوري المصري)