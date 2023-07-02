احتفالات غير مكتملة في أبرز صور تعادل الأهلي وفيوتشر (الدوري المصري)

الأحد، 02 يوليه 2023 - 21:07

احتفالات غير مكتملة في أبرز صور تعادل الأهلي وفيوتشر (الدوري المصري)
الأهلي فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
تعادل ضمن أبرز صور الإسماعيلي وأسوان هدف رائع واحتفال بالورود في أبرز صور فوز الأهلي على النبك الأهلي احتفال زيزو وفتوح في فوز الزمالك على غزل المحلة أبرز صور فوز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري هدف قاتل في أبرز صور فوز الأهلي على منتخب السويس أبرز صور فوز المصري على فيوتشر والتأهل لنهائي كأس الرابطة رائعة شلبي وركلة زيزو ضمن أبرز صور الزمالك وفاركو في كأس مصر ممر شرفي وثلاثية في أبرز صور انتصار الأهلي على حرس الحدود
أخر الأخبار
طارق العشري يعلن عبر في الجول رحيله عن فاركو 6 ساعة | الدوري المصري
مدرب الوكرة: شاهدت حمدي فتحي بنفسي.. واخترته بالاسم دون مفاضلة 6 ساعة | الوطن العربي
فرج عامر: تعاقدنا مع حسام حسن نهائيا.. ولاعبون "لا يلعبون الكرة" يكلفونا آلاف الدولارات 7 ساعة | الدوري المصري
جنش: أمر جيد التعادل مع الأهلي في ظل الغيابات المؤثرة.. وسعيد بالنجاح في التحدي 7 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر علي ماهر: فهمنا الأهلي ولم نحفظه فقط.. ولم أطلب إضاعة الوقت أبدا 8 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: هل القائمون عن الكرة في مصر يريدون إهدار الوقت بتلك الطريقة؟ 8 ساعة | الدوري المصري
فقد فرصة تحطيم عدد الانتصارات.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 8 ساعة | تقرير في الجول
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة والمعلق 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري