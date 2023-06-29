تعادل ضمن أبرز صور الإسماعيلي وأسوان

الخميس، 29 يونيو 2023 - 21:56

تعادل ضمن أبرز صور الإسماعيلي وأسوان
الإسماعيلي أسوان الدوري المصري في الدوري
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