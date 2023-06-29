هدف رائع واحتفال بالورود في أبرز صور فوز الأهلي على النبك الأهلي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 21:43

أبرز صور من انتصار الأهلي على البنك الأهلي بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في الجولة 32 من الدوري المصري.
الأهلي البنك الأهلي
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