ممر شرفي وثلاثية في أبرز صور انتصار الأهلي على حرس الحدود

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:56

أبرز صور من لقاء حرس الحدود والأهلي الذي أقيم في ملعب الكلية الحربية والمؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثية دون رد.
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
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