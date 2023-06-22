ممر شرفي وثلاثية في أبرز صور انتصار الأهلي على حرس الحدود
الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:56
أبرز صور من لقاء حرس الحدود والأهلي الذي أقيم في ملعب الكلية الحربية والمؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثية دون رد.
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