احتفال إبراهيم عادل في أبرز صور لقاء مصر وغانا الأولمبي
الخميس، 15 يونيو 2023 - 19:06
أبرز صور من تعادل منتخب مصر الأولمبي مع غانا إيجابيا بهدف لمثله في استاد الإسكندرية في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
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