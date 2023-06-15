احتفال إبراهيم عادل في أبرز صور لقاء مصر وغانا الأولمبي

الخميس، 15 يونيو 2023 - 19:06

أبرز صور من تعادل منتخب مصر الأولمبي مع غانا إيجابيا بهدف لمثله في استاد الإسكندرية في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
مصر الأولمبي غانا الأولمبي
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