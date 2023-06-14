فوز يساوي التأهل ضمن أبرز صور مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 22:39

فوز يساوي التأهل ضمن أبرز صور مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا
مصر غينيا تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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