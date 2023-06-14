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حضور جماهيري كثيف ضمن أبرز صور طنطا والمنصورة
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 17:56
حضور جماهيري كثيف ضمن أبرز صور طنطا والمنصورة
حضور جماهيري كثيف ضمن أبرز صور طنطا والمنصورة
طنطا
المنصورة
الدرجة الثانية
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