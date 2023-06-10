مباراة ممتعة وفرص كثيرة في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت، 10 يونيو 2023 - 22:30

أبرز صور نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر
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