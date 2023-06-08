احتفال حماسي وقتال كبير في صور فوز وست هام بدوري المؤتمر ضد فيورنتينا
الخميس، 08 يونيو 2023 - 00:28
أبرز صور من فوز وست هام على فيورنتينا بهدفين لهدف في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في ملعب فورتونا آرينا في التشيك.
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