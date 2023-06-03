هدف بعد 13 ثانية ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي

السبت، 03 يونيو 2023 - 17:59

هدف بعد 13 ثانية ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد
مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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