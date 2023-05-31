هدف عكسي واحتفالات صاخبة في صور تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي بالفوز على روما

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 23:22

أبرز صور تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي بالفوز على روما بركلات الترجيح 4-1 في ملعب بوشكاش آرينا بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
روما إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي
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