هدف عكسي واحتفالات صاخبة في صور تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي بالفوز على روما

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 23:22

أبرز صور تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي بالفوز على روما بركلات الترجيح 4-1 في ملعب بوشكاش آرينا بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.