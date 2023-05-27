دموع رغم تعادل قاتل ضمن أبرز صور خسارة بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني

السبت، 27 مايو 2023 - 18:35

دموع رغم تعادل قاتل ضمن أبرز صور خسارة بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند الدوري الألماني ماينز
نرشح لكم
هدف قاتل = التتويج ضمن أبرز صور مباراة بايرن ميونيخ وكولن في ختام الدوري الألماني رباعية وإصابة قوية في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بوسكيتس يرفع كأس الدوري لأول وآخر مرة في أبرز صور تتويج برشلونة طوفان أزرق مُرعب في أبرز صور رباعية مانشستر سيتي ضد ريال مدريد احتفال لاوتارو في أبرز صور تأهل إنتر إلى نهائي أبطال أوروبا احتفالات برشلونة بحسم الدوري الإسباني أمام إسبانيول هدف مغربي وتعادل قاتل ضمن أبرز صور يوفنتوس وإشبيلية شيطان غير مرعب في أبرز صور قمة ميلان وإنتر بدوري الأبطال
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري 3 دقيقة | الكرة المصرية
حصاد الموسم – ماذا قدم عمر مرموش في 2022/2023 مع فولفسبورج 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر سلة - الأهلي (0) - (0) دوان السنغالي.. الأهلي يطارد لقب BAL الأول 16 دقيقة | كرة سلة
مباشر التأهل إلى الدوري الإنجليزي - كوفنتري سيتي (0)-(1) لوتون.. جووووول أوووول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 9 دقائق في يد دورتموند ورغم تساوي النقاط.. بايرن بطلا للدوري الألماني بسيناريو جنوني 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم انضمامه في يناير.. أوتشوا أفضل لاعب في ساليرنتانا لموسم 2022-23 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط ملعب.. ورودريجو مهاجم وحيد ضد إشبيلية 49 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت حسم الدوري الألماني – دورتموند (2) - (2) ماينز.. اللقب ضاع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي