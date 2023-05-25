رباعية وإصابة قوية في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

الخميس، 25 مايو 2023 - 23:07

أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي في ملعب أولد ترافورد بأربعة أهداف لهدف في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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