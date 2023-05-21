اشتباكات وبطاقرة حمراء في أبرز صور فوز فالنسيا على ريال مدريد

الأحد، 21 مايو 2023 - 21:55

اشتباكات وبطاقرة حمراء في أبرز صور فوز فالنسيا على ريال مدريد
ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
بوسكيتس يرفع كأس الدوري لأول وآخر مرة في أبرز صور تتويج برشلونة احتفالات برشلونة بحسم الدوري الإسباني أمام إسبانيول تقديم كأس الملك للجماهير في أبرز صور فوز ريال مدريد على خيتافي فرحة كوبو في أبرز صور فوز سوسيداد على ريال مدريد بطاقة حمراء ورباعية في أبرز صور فوز برشلونة على بيتيس هاتريك كريم بنزيمة في أبرز صور فوز ريال مدريد على ألميريا سوبر هاتريك تاريخي في صور فوز جيرونا على ريال مدريد عودة بيدري ودي يونج في أبرز صور فوز برشلونة على أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
قبلة الحياة لرفاق مصطفى محمد.. باريس يهزم أوكسير ويقترب من حسم اللقب ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب الوداد: لم أقل إن الفوز على الأهلي سهل.. ولا أود سماع التهنئة الآن ساعة | الكرة الإفريقية
دربي لشبونة بدون فائز.. حسم بنفيكا للدوري يتأجل.. وسبورتنج خارج الأبطال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نحو الأبطال.. لاتسيو يقترب من حسم مقعده بالفوز على أودينيزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كورتوا: لو ترك فينيسيوس الملعب ضد فالنسيا كنت سأذهب معه 2 ساعة | الدوري الإسباني
رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك" 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد 2 ساعة | الدوري الإسباني
هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا