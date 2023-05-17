طوفان أزرق مُرعب في أبرز صور رباعية مانشستر سيتي ضد ريال مدريد
الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:51
أبرز صور من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وريال مدريد والذي انتهى باكتساح أصحاب الأرض للفريق الملكي برباعية دون رد.
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