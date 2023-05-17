طوفان أزرق مُرعب في أبرز صور رباعية مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:51

أبرز صور من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وريال مدريد والذي انتهى باكتساح أصحاب الأرض للفريق الملكي برباعية دون رد.
مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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