هدف عكسي وبكاء بسبب الإصابة ضمن أبرز صور الإسماعيلي والزمالك

أبرز صور مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

"سيلفي ديانج وتاو" في أبرز صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022

رسائل جمهور الأهلي في أبرز صور انتصاره بالسوبر على حساب بيراميدز

تعادل سلبي ضمن أبرز صور فيوتشر وفاركو

آخر مران لـ بيراميدز قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري