شيطان غير مرعب في أبرز صور قمة ميلان وإنتر بدوري الأبطال

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 22:46

أبرز صور من مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ميلان وإنتر التي أقيمت في ملعب سان سيرو وانتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد.
ميلان إنتر دوري أبطال أوروبا
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