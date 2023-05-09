صواريخ دي بروين وفينيسيوس في أبرز صور تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 22:00
أبرز صور ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
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