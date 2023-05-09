صواريخ دي بروين وفينيسيوس في أبرز صور تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي

إهدار واحتفال طائر من هالاند في صور تعادل مانشستر سيتي وبايرن

ثنائية رودريجو من أبرز صور تشيلسي وريال مدريد

ركلتان جزاء مهدرتان وتعادل ضمن أبرز صور نابولي وميلان

قذيفة بن ناصر في أبرز صور فوز ميلان على نابولي