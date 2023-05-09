أبرز صور مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 19:01

أبرز صور مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر
الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
"سيلفي ديانج وتاو" في أبرز صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022 رسائل جمهور الأهلي في أبرز صور انتصاره بالسوبر على حساب بيراميدز تعادل سلبي ضمن أبرز صور فيوتشر وفاركو آخر مران لـ بيراميدز قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري مران الأهلي الأول في الإمارات استعدادا للسوبر المصري ركلة جزاء ضائعة في أبرز صور تعادل الأهلي مع الرجاء احتفالات وأخطاء وحضور جماهيري مميز في صور فوز المصري على الإسماعيلي 5 أهداف ضمن أبرز صور الاتحاد وإنبي
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي وروديجير يعوض ميليتاو في الدفاع ضد مانشستر سيتي 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جيرو: أعتقد أننا نستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة الدوري المصري - بيراميدز (2) (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مؤتمر إنزاجي: علينا أن نستخدم القلب والعقل.. ونريد التعامل مع الدربي بأفضل طريقة ممكنة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بيولي: سنخوض أصعب دربي.. وموقف لياو يتحدد صباح يوم المباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الإسماعيلي – فراس شواط يقود الهجوم.. وثلاثي وسط ضد بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
نانت يعلن إقالة مدربه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول