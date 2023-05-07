كرة يد - تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي

الأحد، 07 مايو 2023 - 21:50

كرة يد - تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي
الأهلي كرة يد الزمالك كرة يد السوبر الإفريقي لكرة اليد
نرشح لكم
يد - أبرز صور قمة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك أبرز صور فوز الزمالك على جي إس كيه (السوبر الإفريقي لكرة اليد) حماس كبير في أبرز صور فوز الأهلي بكأس مصر لكرة اليد ضد سبورتنج بكاء حُميد واحتفالات كبيرة في أبرز تتويج الأهلي بدوري المحترفين لكرة اليد فوز بفارق 5 أهداف ضمن أبرز صور الأهلي والزمالك في دوري محترفين اليد أبرز صور خسارة مصر أمام ألمانيا في كأس العالم لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد - أبرز صور مباراة مصر والدنمارك كرة يد - انتصار مصري وتألق هنداوي في أبرز صور مباراة مصر والبحرين
أخر الأخبار
قبل مواجهة الأهلي.. معز بن شريفية يغيب عن خسارة الترجي أمام الإفريقي للإصابة 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
لمواجهة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن قائمه فريقه 33 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه 48 دقيقة | كرة يد
منافس الأهلي - على يد الإفريقي.. الترجي ينال خسارته الثانية على التوالي في الدوري التونسي 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
مواجهة عائلية.. مباراة ميمي عبد الرازق الأولى في الدوري ضد نجله ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد.. الحكم يلغي الثاني بعد خطأ ضد دي خيا ساعة | الدوري الإنجليزي
أوسيمين يهدر ويسجل في فوز نابولي على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة متأخرة من مرموش.. بوروسيا دورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية ويواصل مطاردة بايرن ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها