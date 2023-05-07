هدفا رودريجو في أبرز صور فوز ريال مدريد على أوساسونا بنهائي كأس ملك إسبانيا

هدف قاتل في أبرز صور انتصار برايتون على مانشستر يونايتد

فرحة هيستيرية ضمن أبرز صور حسم نابولي للقب الدوري الإيطالي

هدف صلاح الأبرز في انتصار ليفربول على فولام