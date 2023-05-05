"سيلفي ديانج وتاو" في أبرز صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022
الجمعة، 05 مايو 2023 - 23:16
صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022 بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في ملعب محمد بن زايد.
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