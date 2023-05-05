"سيلفي ديانج وتاو" في أبرز صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022

الجمعة، 05 مايو 2023 - 23:16

صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022 بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في ملعب محمد بن زايد.
كأس السوبر المصري 2022 الأهلي صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022 بيراميدز
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