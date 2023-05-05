رسائل جمهور الأهلي في أبرز صور انتصاره بالسوبر على حساب بيراميدز
الجمعة، 05 مايو 2023 - 19:40
أبرز صور من انتصار الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في ملعب محمد بن زايد ليتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثانية له على التوالي والـ13 في تاريخه.
نرشح لكم
"سيلفي ديانج وتاو" في أبرز صور تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022 تعادل سلبي ضمن أبرز صور فيوتشر وفاركو آخر مران لـ بيراميدز قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري مران الأهلي الأول في الإمارات استعدادا للسوبر المصري ركلة جزاء ضائعة في أبرز صور تعادل الأهلي مع الرجاء احتفالات وأخطاء وحضور جماهيري مميز في صور فوز المصري على الإسماعيلي 5 أهداف ضمن أبرز صور الاتحاد وإنبي ثنائية وحضور جماهيري غفير ضمن أبرز صور الأهلي والرجاء