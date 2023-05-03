آخر مران لـ بيراميدز قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 15:08

آخر مران لـ بيراميدز قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
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مران الأهلي الأول في الإمارات استعدادا للسوبر المصري ركلة جزاء ضائعة في أبرز صور تعادل الأهلي مع الرجاء احتفالات وأخطاء وحضور جماهيري مميز في صور فوز المصري على الإسماعيلي 5 أهداف ضمن أبرز صور الاتحاد وإنبي ثنائية وحضور جماهيري غفير ضمن أبرز صور الأهلي والرجاء 3 أهداف وطرد إبراهيم حسن ضمن أبرز صور المصري والإسماعيلي رأسية هدف اللقاء الوحيد ضمن أبرز صور البنك الأهلي وحرس الحدود من أجل رامي صبري ضمن أبرز صور فاركو وغزل المحلة
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