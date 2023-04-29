دخلة رائعة وتعادل مخيب ضمن أبرز صور الهلال وأوراوا

السبت، 29 أبريل 2023 - 22:00

دخلة رائعة وتعادل مخيب ضمن أبرز صور الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا
نهائي دوري أبطال آسيا الهلال أوراوا دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
حماس في أبرز صور فوز العراق على قطر في خليجي 25 بطولة ليفاكوفيتش في أبرز صور مباراة اليابان وكرواتيا انتفاضة اليابان في أبرز صور مباراتها ضد إسبانيا (كأس العالم) استمرت 119 دقيقة في أبرز صور قطر والجزائر في كأس العرب تسديدات بعيدة المدى في أبرز صور سوريا وتونس زعيم آسيا.. أبرز صور الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 نجوم عالمية في أبرز صور انتصار البرازيل الأولمبي على كوريا قذائف حمد الله الرأسية في أبرز صور انتصار النصر على الأهلي
أخر الأخبار
البلجيكي سفين فاندينبروك مديرا فنيا لـ الوداد المغربي 9 ساعة | الكرة الإفريقية
بيرسي تاو: خسرنا نهائي إفريقيا ولا نريد تكرار ذلك 9 ساعة | كأس السوبر المصري
كرة سلة - تحديد مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي والجزيرة 9 ساعة | كرة سلة
هاني سعيد ينتقد التحكيم: لم يحمي الحكم لاعبينا.. وهل كان الـ VAR موجودا في السوبر 9 ساعة | كأس السوبر المصري
باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 9 ساعة | كأس السوبر المصري
ديانج: الترجي كبير وكذلك الأهلي.. وهذا ردي على أنباء رحيلي 9 ساعة | كأس السوبر المصري
عبد الحفيظ يكشف ما قاله كولر للاعبين قبل لقاء السوبر 10 ساعة | كأس السوبر المصري
أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي 10 ساعة | كأس السوبر المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة