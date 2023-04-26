رائعة دي بروين الأبرز في صور انتصار رباعي لسيتي على أرسنال
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 22:03
أبرز صور من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال التي أقيمت في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي والتي فاز بها أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدف.
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