سوبر هاتريك تاريخي في صور فوز جيرونا على ريال مدريد

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 21:35

أبرز صور من انتصار جيرونا على ريال مدريد بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
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