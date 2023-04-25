سوبر هاتريك تاريخي في صور فوز جيرونا على ريال مدريد
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 21:35
أبرز صور من انتصار جيرونا على ريال مدريد بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
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