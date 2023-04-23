عودة بيدري ودي يونج في أبرز صور فوز برشلونة على أتليتكو مدريد

تألق أسينسيو في أبرز صور فوز ريال مدريد على سيلتا

احتفال ناتشو في أبرز صور فوز ريال مدريد على قادش

تشوكويزي وفيني وموراليس في أبرز صور فوز فياريال على ريال مدريد