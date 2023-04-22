هاتريك محرز في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد

السبت، 22 أبريل 2023 - 19:50

هاتريك محرز في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد
مانشستر سيتي شيفيلد يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
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