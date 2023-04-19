إهدار واحتفال طائر من هالاند في صور تعادل مانشستر سيتي وبايرن

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 22:55

أبرز صور من تعادل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ بهدف لمثله في ملعب أليانز آرينا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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