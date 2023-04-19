إهدار واحتفال طائر من هالاند في صور تعادل مانشستر سيتي وبايرن
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 22:55
أبرز صور من تعادل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ بهدف لمثله في ملعب أليانز آرينا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
نرشح لكم
ثنائية رودريجو من أبرز صور تشيلسي وريال مدريد ركلتان جزاء مهدرتان وتعادل ضمن أبرز صور نابولي وميلان قذيفة بن ناصر في أبرز صور فوز ميلان على نابولي تفوق الملكي ضمن أبرز صور فوز ريال مدريد على تشيلسي ثلاثية نارية ضمن أبرز صور مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ خطوط أوسيمين للطيران في أبرز صور انتصار نابولي على فرانكفورت صراعات صلاح في أبرز صور خسارة ليفربول أمام ريال مدريد هالاند يسجل 5 أهداف في أبرز صور فوز سيتي على لايبزج بسداسية