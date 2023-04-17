ثنائية صلاح في أبرز صور فوز ليفربول الساحق على ليدز

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 21:28

ثنائية صلاح في أبرز صور فوز ليفربول الساحق على ليدز
ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
توهج أنتوني واحتفال مميز في أبرز صور مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد أربعة أهداف وتعثر جديد في أبرز صور مباراة وست هام وأرسنال ثنائية هالاند وصاروخية ستونز في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وليستر إصابة تشيزني في أبرز صور فوز يوفنتوس على سبورتنج لشبونة حسرة دي خيا وإصابات كثيرة في تعادل مانشستر يونايتد وإشبيلية قذيفة بن ناصر في أبرز صور فوز ميلان على نابولي ثلاثية نارية ضمن أبرز صور مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ صلاح يسجل ويهدر في أبرز صور تعادل ليفربول وأرسنال
أخر الأخبار
ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز لم يحدث على ليدز طوال 99 عاما 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهدف التاسع.. بعد أن سجل أمامهم في الكأس كهربا يهز شباك سموحة بالدوري 21 دقيقة | الكرة المصرية
وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تخطى عدد أهدافه في الدوري الموسم الماضي.. محمد شريف يهز شباك سموحة ساعة | الكرة المصرية
معقل أبطال العالم.. الأرجنتين تستضيف مونديال الشباب 2023 بدلا من إندونيسيا ساعة | أمريكا
انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) المقاولون العرب.. تعادل قاتل 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
انتهت في الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) (6) ليفربول.. فوز تاريخي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك