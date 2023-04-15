ثنائية هالاند وصاروخية ستونز في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وليستر

إصابة تشيزني في أبرز صور فوز يوفنتوس على سبورتنج لشبونة

حسرة دي خيا وإصابات كثيرة في تعادل مانشستر يونايتد وإشبيلية

قذيفة بن ناصر في أبرز صور فوز ميلان على نابولي